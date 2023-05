Kijktip: De mannen van dokter Anne • TV • 06-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De titel van deze nieuwe ziekenhuisserie is ietwat flauw, maar de hoofdrol in De mannen van dokter Anne wordt gespeeld door Noortje Herlaar.

Zo schitterde ze eerder in de dramaserie Moeder, ik wil bij de revue – waarvoor ze werd genomineerd voor een Gouden Kalf – en won ze vorig jaar nog een TV-Beeld voor haar vertolking van Liesbeth List in de serie Ramses. Het verhaal in een notendop: een week voordat Anne in het huwelijk treedt, betrapt ze haar verloofde met een ander. Haar wereld stort in maar dankzij een nieuwe baan in het ziekenhuis en een aantal nieuwe,

Net 5, 6 december, 21:35 uur