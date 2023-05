Kijktip: dat wordt oorlog! • TV • 25-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

In het nieuwe BNN-programma Dat wordt oorlog! zijn we als kijker getuige van een sociaal experiment, gebaseerd op het bekende Robbers Cave Experiment uit 1954. Getest wordt hoe manipuleerbaar we zijn en hoe we reageren onder groepsdruk. Hoe gaat dat in zijn werk? Twee groepen worden geplaatst op een groot terrein terwijl ze niet van elkaars bestaan af weten, ze denken dus de enige groep te zijn die meedoet aan het experiment. Dit wordt pas duidelijk wanneer beide groepen op zoek moeten gaan naar een maaltijd op het terrein. Ondertussen wordt het groepsgedrag geëvalueerd door psycholoog Dr. Jan-Willem van Prooijen en een filosoof, waarbij steeds de terugkoppeling naar de huidige samenleving wordt gemaakt. Tijdens de spellen en opdrachten die de teams tegen elkaar spelen wordt steevast één team benadeeld en tegengewerkt door de programmamakers en presentator Jan Versteegh. Op zo’n manier dat het lijkt alsof het andere team valsspeelt. Alles wordt gebruikt om afgunst en haat tussen de groepen te creëren. Het winnende team weet dit niet denkt dat zij gewoon beter zijn. Gedurende het programma bouwt de spanning tussen de teams op en neemt de groepsband, de groepsdruk en de haat toe. En dan biedt een eindspel met veel fysiek contact natuurlijk uitkomst.

Dat wordt oorlog!, dinsdag 25 april, NPO 3, 20:30 uur