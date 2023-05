Kijktip: Bureau Vooroordeel (NPO) • 09-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na een overvolle sportzomer, waarin Erik Dijkstra en Frank Evenblij in Bureau sport vooruitblikten op de Olympische Spelen, duikt het duo in een serieuzer onderwerp: vooroordelen.

‘Alle Chinezen zijn gokkers, mensen uit Polen zijn allemaal alcoholisten en Surinamers komen altijd te laat,’ in het nieuwe seizoen van Bureau vooroordeel onderzoeken de voormalige Jakhalzen waar die ideeën vandaan komen en in hoeverre ze waar zijn. Om dat te doen, duiken de presentatoren in Nederlandse wijken en buurten. Dat gebeurt per provincie: in de eerste reeks gingen Dijkstra en Evenblij de eerste zes provincies langs, dit tweede seizoen werken ze de rest van die lijst af. Het duo begint in Flevoland. In onze jongste provincie vergezellen ze DJ Gorski op een onvervalste Polendisco, waar ze kijken of er écht zo veel flessen wodka doorheen gaan op zo’n avond. Ze brengen ook een bezoek aan Almere, waar ze de Surinaamse gemeenschap opzoeken. In Dronten gaat het team op pad met Hakim Ziyech, de voetballer van Ajax die de afgelopen jaren voor Dijkstra’s geliefde FC Twente uitkwam. Ziyech laat de buurt zien waar hij opgroeide en legt uit waarom hij ervoor koos om uit te komen voor het Marokkaanse nationale elftal in plaats van het Nederlandse. Treitervlogger Ismail Ilgun neemt plaats in de illustere verhoorwagen van Bureau vooroordeel, waar Dijkstra en Evenblij de Zaandammer – op hun bekende sarcastische wijze – aan de tand voelen.

Bureau vooroordeel, woensdag 9 november, NPO 2, 19:20 uur