Kijktip: Bowie: The Last Five Years • TV • 07-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Zondag zou David Bowie 70 jaar oud zijn geworden. De in 1947 als David Jones geboren Londenaar stierf echter afgelopen januari, een van de vele redenen waarom muziekliefhebbers 2016 tot rampjaar bestempelen (Leonard Cohen! Prince! Toots Thielemans! George Michael!).

Deze gloednieuwe BBC-documentaire duidt Bowie aan de hand van het laatste halve decennium dat hij mocht meemaken. De mensen die hem het best gekend hebben – vrienden, kunstenaars die met hem werkten – nemen ons mee naar de tijd rond de twee platen The Next Day (2013) en Blackstar (2016) en de musical Lazarus (2015). Dat laatstgenoemde theaterstuk werd geregisseerd door Ivo van Hove, en dus is ook de Vlaamse meester terug te zien in deze uitzending.

Rode draad is de constatering dat Bowie in de laatste vijf jaar van zijn leven niet alleen het musiceren weer oppakte, maar ook terugkeerde naar de thema’s die zijn loopbaan hebben bepaald. Denk daarbij aan artistieke wedergeboorte, vervreemding, roem. Bowie was veel consistenter in zijn werk dan we zouden denken, luidt de stelling, en dat is te merken als je door de lens van die vijf jaren kijkt. Dan zie je Major Tom in Blackstar , Diamond Dogs in het stuk Lazarus en ‘Fame’ in het lied ‘The stars (are out tonight)’. Wat veranderde, was de vorm, het kleurenpalet waarmee hij dezelfde thema’s opnieuw op het muzikale doek deed belanden. De documentaire biedt daarom niet het carrièreoverzicht dat het veelgeprezen David Bowie: Five Years (2013) deed, maar kan gezien worden als een aanvulling daarop.

BBC 2, 7 januari, 22:00 uur.