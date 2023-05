Kijktip: Billy Connolly's tracks across America • 30-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Billy Connolly's tracks across America behoort niet tot het beste werk van de komiek/acteur/muzikant, maar is evengoed zeer grappig.

As je de Schotse komiek/acteur/muzikant Billy Connolly nog niet kent, kijk dan eerst een paar van zijn eerdere reisprogramma’s te kijken – met name Billy Connely: a Scott in the Arctic , waarin we een zeer jonge, onderkoelde (letterlijk en figuurlijk) Connoly geheel alleen op de Noordpool treffen en bijvoorbeeld zijn World Tour Ireland (of Schotland, Nieuw-Zeeland of Australië, for that matter ), waar hij als een vis in het water is. Geïnteresseerd, onconventioneel, slim en altijd op zoek naar de grap.

Connolly (Glasgow, 1942) had een zware jeugd (armoede, misbruik) en was tot eind jaren 70 verwarminsgslasser op de scheepswerf van Glasgow. In 1979 ging het roer om en voegde hij zich als folkzanger bij de groep The Humblebums (met ondere anderen Greg Rafferty). Later ging hij ook in films spelen en werd hij een zeer succesvol stand up-comedian.

Zijn nieuwste programma, Billy Connolly tracks across America is niet zijn beste programma, maar als je Connolly, met zijn grijze staart en typisch Schotse tongval, al kent is het best te pruimen. Connolly is inmiddels gediagnosticeerd met Parkinson, maar hoewel je het wel kunt zien, heeft de komiek het er weinig over. Hij maakt er in de eerste aflevering welgeteld 1 opmerking over. ‘Mensen die Parkinson hebben, moeten niet douchen in een trein,’ grapt hij na een nogal ingewikkelde douche-manoeuvre. ‘I heb mijn nek bijna gebroken!’

Billy Connolly's tracks across America, zondag 30 oktober, België één, 22:15 uur