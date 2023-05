Kijktip: Bevergem (Canvas) • 26-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het tragikomische Bevergem is een pareltje dat je alleen kent als je in 2015 naar de Vlaamse televisie hebt gekeken. Gelukkig lees je dit stukje en kunt je je vanaf vandaag negen weken lang verkneukelen over de bizarre verwikkelingen in het fictieve plaatsje uit de titel. Stand-up comedian Freddy De Vadder (de echte, inclusief truckersnor) vestigt zich boven de kringloopwinkel van Bevergem en komt erachter dat alle kleurrijke inwoners iets te verbergen hebben en nog gekker zijn dan hij. Denk aan De helaasheid der dingen, Wild at Heart en alles van de broertjes Coen, maar dan op zijn West-Vlaams. ‘Ma how zeg!’ De teaser van het eerste seizoen:

Woensdag 26 april, Canvas, 21:15 uur