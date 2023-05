Kijktip: Beside Bowie: The Mick Ronson Story • TV • 14-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

‘Hij snapte het theater dat nodig was om sommige gitaarsolo’s te spelen,’ zegt wijlen David Bowie in de documentaire Beside Bowie: The Mick Ronson Story.

Ronson speelde gitaar op Bowies begin-jaren-70-platen: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, Hunky Dory – dat werk. In de biografie vertellen Bowie en andere nabestaanden (Ronson overleed in 1993) over het effect van Ronson op vrouwen, op mannen, over zijn geaardheid – we hebben het hier over begin jaren 70. Ook met herinneringen van Lou Reed (ja, óók al dood).

Beside Bowie: The Mick Ronson Story, 15 juni, Canvas, 22:55 uur.