Kijktip: Andere tijden over de Amerikaanse inlichtingendiensten • TV • 18-03-2017

Andere tijden duikt in de precaire relatie tussen Amerikaanse inlichtingendiensten en hun president.

In het huidige Amerika schoffeert en wantrouwt president Donald Trump pers en inlichtingendiensten, liegen medewerkers van het Wite Huis dat het gedrukt staat en wordt er geheime overheidsinformatie gelekt naar de pers. Deze aflevering gaat over het dilemma of men al dan niet de plicht heeft belastende informatie naar buiten te brengen – en wat daar de gevolgen van zijn. De vergelijking met de Watergate-affaire in 1973, die leidde tot het aftreden van toenmalig president Richard Nixon, dringt zich op. Samen met een FBI-agent, oud Witte Huis-jurist John Dean, en de ‘ontdekker’ van Deep Throat, de man die de val van President Nixon inluidde, wordt teruggeblikt op die roerige episode in de Amerikaanse binnenlandse politiek. Wat kunnen we ervan leren?

Andere Tijden: 18 maart, NPO 2, 21:20 uur