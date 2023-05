Kijktip: Als de dijken breken (NPO) • NPO , TV • 05-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Johan Nijenhuis stelt in Als de Dijken Breken de ongemakkelijke vraag: wat zou jij doen bij een nationale ramp?

Iedereen heeft het zich wel eens afgevraagd: hoe ontpop je je tijdens een nationale ramp – als een held, die anderen helpt, ook al is het gevaarlijk of als egoïst, die alleen zichzelf en zijn eigen bloedverwanten in veilgheid brengt. Dat is het centrale thema dat de zesdelige dramaserie Als de dijken breken – over de Watersnoodramp van 1953 – aansnijdt. De serie, naar een idee van Johan Nijenhuis (Costa!, Verliefd op Ibiza), volgt onder meer een violist, een autohandelaar en een kind in hun zoektocht naar een veilig heenkomen nadat ze huis en haard zijn kwijtgeraakt aan de Noordzee. Met onder anderen Tom Van Dyck, Thomas Ryckewaert, Gijs Scholten van Aschat, Loek Peters en Bianca Krijgsman.

Als de dijken breken, zaterdag 5 november, NPO1 , 20:25 uur