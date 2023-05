Kijktip: 2Doc: Welkom op de hemelse aarde • TV • 07-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welkom op de hemelse aarde is een documentaire van de op Texel opgroeide filmmaker Judith de Leeuw en werd ontwikkeld in de IDFA-Mediafondsworkshop.

De film ging in première tijdens IDFA 2016. De Leeuw heeft haar hart verpand aan Den Helder, momenteel werkt ze aan een tweede documentaire met Nieuwendiepers, zoals inwoners uit Den Helder ook wel genoemd worden, in de hoofdrol.

In Welkom op de hemelse aarde volgt ze een aantal mensen in Den Helder die compleet in hun eigen wereld leven. In een apocalyptisch ogend landschap aan de rand van de grauwe Noordzee leiden David, Piet en hun vrienden een wonderlijk leven. Een leven waarin ze muziek maken volgens eigen regels en hun leven filmen en fotograferen. Naar aanleiding van de IDFA-première van de film schreef journalist Raymond van den Boogaard: ‘Het streven naar schoonheid, naar inhoud, lijkt een overlevingsstrategie voor een categorie mensen in een tochtige uithoek van de Randstad, die volledig gemarginaliseerd lijkt, en tegelijkertijd opgewekt gebleven omdat het nu eenmaal hun manier van leven, hun ideaal uit een andere tijd is. Welkom op de hemelse aarde is misschien te vergelijken met Grey Gardens van de gebroeders Mayles, het portret uit 1975 van een aan lager wal geraakte moeder en dochter, die zelf hun armoede en verval hardnekkig ontkennen.’

7 maart, NPO 2, 23:10 uur