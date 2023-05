Kijktip: 2Doc: Stay alive – a method • TV • 01-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Buiten het podium de vriendelijkheid zelve, op het podium een beest, dat zodra het even kan de strakke spijkerbroek van het pezige lijf laat zakken: Iggy Pop.

In zijn artistieke leven liet hij zich regelmatig openlijk inspireren door andere grootheden uit de populaire cultuur (Lou Reed, David Bowie, Josh Homme, Jim Jarmusch), nu heeft hij zich toegelegd op het werk van de Franse auteur Michel Houellebecq. In Stay alive, a method leest Pop voor uit Rester vivant – méthode, een essay van Houellebecq over hoe als eigenzinnig individu te overleven in deze onpersoonlijke wereld. Regisseur Erik Lieshout kreeg het voor elkaar om zowel de schrijver als de Amerikaanse punkheld te strikken.

2Doc: Stay alive – a method

Dinsdag 1 augustus, NPO 2, 22:45 uur