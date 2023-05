Kijktip: 1992 • TV , Serie • 04-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Mani pulite, oftewel schone handen, heette het strafrechtelijke onderzoek in Italië tijdens de jaren 90. Het corruptieschandaal ging zo ver, dat sommige betrokken figuren zelfmoord pleegden en hele politieke partijen ophielden te bestaan. Dramaserie 1992 is geen documentaire, maar een losjes op de waarheid gebaseerde serie die zes fictieve mensen volgt in dit roerige politieke landschap van Italië. 1992 wordt ook wel vergeleken met The West Wing en House of Cards.

Dinsdag 4 juli, Canvas, 22:55 uur