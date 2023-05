Kevin Hart en T.I. maken komedie voor Showtime • Nieuws • 01-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender Showtime maakt werk van The Studio, een nieuwe serie afkomstig van komiek Kevin Hart en rapper Tip ‘T.I.’ Harris.

Hart en T.I. zullen de serie produceren en af en toe opduiken als acteurs. The Studio wordt geschreven door Aeysha Carr, bekend van Everybody Hates Chris, My Wife and Kids en The Carmichael Show. De serie speelt zich af in een opnamestudio, waar artiesten dag en nacht binnen kunnen vallen om nieuwe tracks op te nemen en waar dus altijd wel iets te doen is. T.I. won al verschillende Grammy’s, maar ook Hart heeft ervaring in de muziekwereld. Zo bracht hij als zijn rappende alter ego Chocolate Droppa een mixtape uit, waarop ook T.I. te horen was. De rapper was op zijn beurt weer samen met Hart te zien in de film Get Hard en had tevens een cameo in de sequel op Ride Along.

Verschillende stand-up specials van Hart (zoals What Now? ) zijn bij ons te zien op Netflix. De komiek werkt momenteel met Bryan Cranston aan een remake van de Franse film Intouchables.