Kevin Costner wil 10 uur durende western maken • 30-12-2016

Kevin Costner wil weer gaan regisseren. Hij werkt momenteel aan een western die zo’n 10 uur zal gaan duren.

Tegenover Variety vertelt Costner dat hij de verfilming misschien wil doen als televisieserie. Het zouden volgens hem echter ook meerdere speelfilms kunnen worden, waarbij hij het Franse tweeluik Jean De Florette en Manon of the Spring van Claude Berri aanhaalt als voorbeeld. Costner maakte in 1990 zijn debuut als regisseur met Dances with Wolves , dat op wonderbaarlijke wijze de Oscar voor Beste Film wegkaapte voor de neus van Goodfellas. In 1997 volgde hij Wolves op met het geflopte The Postman , om zich vervolgens in 2003 te revancheren met het weer veel beter ontvangen Open Range , waarin hij te zien was naast Robert Duvall. Ook op televisie heeft Costner ervaring met epische westerns. In 2012 speelde hij met Bill Paxton in de bijna vijf uur durende miniserie Hatfields & McCoys op History. De rol leverde hem een Golden Globe op.

Costner zou het script voor het titelloze project al zo goed als klaar hebben. Vanaf 9 maart is de acteur weer in de Nederlandse bioscopen te zien in Hidden Figures , een waargebeurde dramafilm met ook Taraji P. Henson ( Empire ).