Kevin can wait S01E01: wel heel erg The King of Queens • Recensie • 20-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Na bijna tien jaar keert Kevin James terug op tv met zijn eigen geschreven serie Kevin can wait, hoewel het lijkt alsof hij nooit is weggeweest. De serie hangt echter van clichés aan elkaar en lijkt bijzonder veel op The King of Queens.

Nadat The King of Queens na negen seizoenen eindigde in 2007 moesten fans negen jaar wachten op het vrijwel identieke Kevin Can Wait. Kevin is blijkbaar nog steeds in staat om een jongere, prachtige vrouw aan de haak te slaan. In plaats van Leah Remini fungeert Erinn Hayes nu als de onrealistische knappe vrouw (Donna) van een forse middelbare man die weigert op te groeien en vier burgers achter elkaar naar binnen werkt. Als de rollen waren omgedraaid, had het nog een leuke originele serie kunnen opleveren, maar CBS houdt helaas vast aan vertrouwelijke conventies.

Ook de lachband, het bier en de ontspoorde kinderen zijn terug. Het is moeilijk je een traditionelere setting dan Kevin can wait voor te stellen. Kevin is na twintig jaar politiedienst gepensioneerd, en wil zijn dagen vullen met bier drinken en de Mets kijken met andere oud-politieagenten. Zijn paintball en go-kartdromen worden echter woest verstoord als hij erachter komt dat zijn kinderen meer aandacht nodig hebben dan hij ze de afgelopen tijd heeft gegeven. Zoals zijn dochter Kendra (Taylor Spreitler, Melissa and Joey ) die met haar studie wil stoppen om met haar vriend Chale (Ryan Cartwright, bekend van o.a. Mad Men en The Big Bang Theory ) te gaan trouwen, die op het randje staat een gloednieuwe app te lanceren.

James en Hayes converseren door middel van pointes en clous, die van clichés aan elkaar hangen en in negen van de tien gevallen niet het lachen waard zijn. Tweeëntwintig minuten lang kom je voor geen enkele verrassing te staan. De show heeft niets vernieuwends en onderscheidt zich niet van andere familieseries die wel opvallen, zoals Modern Family of Fresh of the Boat. Voor fans is dat goed nieuws, die niets meer verwachtten dan een bord-op-schoot-serie.

Misschien hebben de volgende afleveringen meer in petto, maar het plot en het acteerwerk zijn zo gewoontjes dat je niet echt gestimuleerd wordt dit uit te gaan zoeken.

Kevin Can Wait, vanaf 19 september op CBS