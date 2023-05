Het mediaoverzicht van 31 mei: Kenneth Pérez is de beste voetbalanalist en de moeizame start van Top Gear.

De nieuwe Top Gear (met Chris Evans en Matt LeBlanc) is vooralsnog geen onverdeeld succes. De kijkcijfers vallen tegen (4,4 miljoen, 2 miljoen minder dan met Jeremy Clarkson), de grappen zijn geforceerder en het is minder spontaan. ‘Flop Gear’ vatte twitterend Groot-Brittannië het samen. De Volkskrant vat alle kritiek samen maar citeert ook een positieve noot, uit The Daily Telegraph: 'Over een jaar zijn we eraan gewend, zeker de kijkers die geen abonnement op Amazon hebben om Clarksons nieuwe show The Grand Tour te zien, en dan weet niemand meer waar alle commotie over is ontstaan.'