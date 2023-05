Katrina: American Crime Story voegt Matthew Broderick toe aan cast

Matthew Broderick scoort zijn eerste vaste rol op televisie. Hij is gecast in het tweede seizoen van American Crime Story.

De nieuwe reeks van het waargebeurde misdaaddrama, dat voor het eerste seizoen maar liefst negen Emmy’s en twee Golden Globes wist te winnen, draait om de nasleep van de ramp met orkaan Katrina in 2005. Broderick zal gestalte geven aan FEMA-directeur Michael D. Brown, die de respons van de federale overheid overzag. Brown werd even beroemd toen president George Bush hem, zo ongeveer als enige, complimenteerde voor zijn verrichte werk. Broderick is nog altijd het bekendst van de door John Hughes geregisseerde tienerkomedie Ferris Bueller's Day Off en heeft verder nog films als Glory , The Lion King en Godzilla op zijn cv staan. Hij is na Annette Bening de tweede nieuwe naam die aan de cast van de serie is toegevoegd. Sarah Paulson, Cuba Gooding Jr. en Courtney B. Vance waren al eerder gecast in nog onbekende rollen, maar zij waren ook te zien in de eerste reeks afleveringen over de rechtszaak tegen O.J. Simpson.