Katrina: American Crime Story gooit het roer om

Ryan Murphy heeft besloten om Katrina: American Crime Story ook inhoudelijk volledig te veranderen.

Het seizoen zou eerst een adaptatie worden van het boek The Great Deluge, maar nu is besloten om het boek Five Days at Memorial: Life and Death in a Storm-Ravaged Hospital te gebruiken als bronmateriaal. De reeks zal zich focussen op de chaotische toestanden in het Memorial Medical Center en de verzorgers die later werden aangeklaagd omdat ze het sterfproces van een aantal slachtoffers versneld zouden hebben. Veel van de al gecaste acteurs ( Annette Bening Matthew Broderick en Dennis Quaid ) moeten daardoor het veld ruimen. De enige die nog wel aan boord blijft is Sarah Paulson (straks ook weer te zien in Murphy's American Horror Story: Cult ), die een van de aangeklaagde dokters speelt.