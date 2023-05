Katja Herbers te zien in S3 van The Leftovers • Nieuws • 22-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na Manhattan heeft Katja Herbers ( Divorce ) opnieuw een rol te pakken in een Amerikaanse dramaserie. De actrice is gecast in het derde en laatste seizoen van The Leftovers op HBO.

Haar rol wordt – net als de verhaallijn van het laatste seizoen – nog even door de makers geheim gehouden. Online magazine Deadline kan zelfs de naam van haar personage niet verklappen, hoewel IMDb haar momenteel in de castlist heeft staan als Dr. Eden. Het eerste seizoen van The Leftovers werd gebaseerd op het gelijknamige boek van Tom Perrotta. De auteur is zelf verantwoordelijk voor de tv-adaptatie en ontwikkelde de serie in samenwerking met Damon Lindelof ( Lost , Prometheus ). The Leftovers speelt zich af in een wereld, waarin ooit plots 140 miljoen mensen op mysterieuze wijze van de aardbodem verdwenen.

Katja Herbers was eerder op televisie te zien als prinses Máxima, in de miniserie Beatrix, Oranje onder vuur van de VPRO. Ze speelde tevens een hoofdrol in het dit jaar geëindigde Divorce op RTL4 – dat wellicht toch nog terugkomt als speelfilm – en dook op in een aantal afleveringen van de Amerikaanse serie The Americans op FX. De opnamen van het derde seizoen van The Leftovers zijn nu aan de gang.