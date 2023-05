Katja Herbers scoort rol in Westworld S02

Katja Herbers krijgt opnieuw een rol in een HBO-serie. Ze wordt onderdeel van de vaste cast van Westworld.

Herbers speelt geen robot, maar een veelvuldige bezoeker van Westworld, genaamd Grace. Ze bezoekt het park op het moment dat er – zoals te zien was in de seizoensfinale – chaos uitbreekt. Eerder werden gastrolspelers Talulah Riley (gastvrouw Angela) en Louis Herthum (de vader van Dolores) al gepromoveerd tot ‘regulars’, maar Herbers is het eerste volledig nieuwe vaste castlid voor seizoen twee. De Nederlandse actrice was onlangs ook op HBO te zien in het derde en laatste seizoen van The Leftovers . Daarnaast dook ze eerder op in een aantal afleveringen van The Americans . Binnenkort maakt ze haar opwachting als de vrouw van terrorist Ted Kaczynski (Paul Bettany) in de nieuwe serie Manhunt op Discovery.