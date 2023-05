Justin Lin regisseert pilot voor reboot van S.W.A.T.

CBS geeft groen licht aan een nieuwe pilot van S.W.A.T.. De proefaflevering wordt geregisseerd door Justin Lin.

In de jaren zeventig was S.W.A.T. een serie over het speciale arrestatieteam, waarvan de initialen staan voor Special Weapons And Tactics. Vooral de openings-tune is veel mensen bijgebleven. In 2003 kwam er een filmversie met rollen voor Samuel L. Jackson en Colin Farrell. Producent Neal H. Moritz ( Preacher Prison Break ) zal na die film ook voor de nieuwe tv-pilot aantreden als producent, samen met Shawn Ryan (The Shield) en Aaron Rashaan Thomas (Friday Night Lights). Moritz zet Justin Lin, die al een aantal Fast & Furious-films voor hem regisseerde, achter de camera om de pilot te schieten. Lin was onlangs verantwoordelijk voor de film Star Trek Beyond en regisseerde voor televisie al een aantal afleveringen van True Detective en Community. Het script voor de pilot van S.W.A.T. komt van Thomas, die tevens schrijft voor Sleepy Hollow.