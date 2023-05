Julia Roberts te zien in Today Will Be Different • Nieuws • 17-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Julia Roberts maakt een uitstapje naar televisie. Ze tekent voor de hoofdrol in de miniserie Today Will Be Different.

De serie is een adaptatie van het gelijknamige boek van Maria Semple, die zelf het scenario schrijft en produceert. Today Will Be Different volgt huismoeder Eleanor Flood (Roberts) tijdens één van de meest chaotische dagen uit haar leven. Juist de dag waarop ze zich voorneemt om het eens rustig aan te doen, wordt compleet in de war geschopt door haar zogenaamd zieke zoon, haar dolende man en een ex-collega die op het punt staat om een vernietigend boek uit te brengen. Roberts is bekend van bioscoopfilms als Pretty Woman en Erin Brockovich, maar onlangs was ze ook te zien in de televisiefilm The Normal Heart op HBO. Semple heeft meer ervaring op het gebied van televisie, want zij schreef eerder afleveringen voor komedies als Arrested Development en Mad About You. Bij welke zender de miniserie ondergebracht zal worden is nog niet bekend.

Today Will Be Different is het eerste tv-project van Annapurna Pictures, het productiebedrijf van Megan Ellison. De dochter van miljardair Larry Ellison ontving als filmproducent eerder Oscarnominaties voor films als Zero Dark Thirty , Her en American Hustle.