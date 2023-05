Judge Judy krijgt biografische serie • Nieuws • 03-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De bekendste televisierechter ter wereld krijgt een eigen dramaserie. CBS is bezig met Her Honor , een project gebaseerd op het leven van Judy Scheindlin, beter bekend als Judge Judy.

In Her Honor volgen we de jongste rechter in New York, die zich op haar werk bezighoudt met familiegeschillen, maar thuis haar leven niet op orde lijkt te krijgen. Volgens Variety schrijft Michael Chernuchin het script voor de pilot, in samenwerking met Scheindlin zelf. Ook Chernuchin heeft verstand van de wet: hij schreef jarenlang voor Law & Order en is momenteel de showrunner van Chicago Justice. Scheindlin is heden ten dage een van de best betaalde tv-persoonlijkheden. Haar programma startte in 1996 en werd onlangs verlengd tot 2020. Onder haar oude contract verdiende ze 47 miljoen dollar per jaar en inmiddels is dat bedrag nog verder omhoog gegaan.

Met Her Honor stapt Scheindlin voor het eerst buiten de reality-tv. Behalve dit project heeft CBS ook het gelijksoortige Bull in ontwikkeling: een dramaserie gebaseerd op het vroege leven van tv-psycholoog Dr. Phil.