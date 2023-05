Judd Apatow ziet een revival van Freaks & Geeks niet gebeuren. De cultserie kreeg tot ongenoegen van de fans maar één seizoen.

Het komische tienerdrama van Paul Feig ( Bridesmaids ) speelt zich af op een middelbare school, waar Linda Cardellini ( Bloodline ) als brave geek begint op te trekken met de freaks. De serie bevat tevens vroege rollen van James Franco, Seth Rogen en Jason Segel. Nu series als Gilmore Girls weer comebacks maken, krijgt producent Apatow steeds vaker de vraag of er een terugkeer mogelijk is. Hij laat nu weten geen nieuwe afleveringen te willen maken, omdat hij erg tevreden is over het einde van de serie en geen risico wil nemen met een eventuele reünie, hoewel hij naar eigen zeggen de deur nooit helemaal dicht zou doen. Apatow produceert momenteel Girls en het aankomende Crashing op HBO en de serie Love op Netflix. Hij is als tv-maker fan van beide zenders, omdat afleveringen daar langer mogen duren, er geen reclames zijn en series nooit per direct worden stopgezet terwijl een seizoen nog in volle gang is.