Joshua Wong vecht voor democratie in Teenager vs. Superpower

Netflix komt met een documentaire waar de Chinese regering niet blij mee zal zijn. Bekijk de trailer voor Joshua: Teenager vs. Superpower.

Joshua Wong zet zich al jarenlang in voor een eerlijk verkiezingsproces in Hong Kong. Het begon allemaal in 2014, toen China plots bekend maakte dat men de kandidaten voor de verkiezingen alsnog zou gaan screenen en dat alleen iemand die pro-China is Hong Kong zou kunnen leiden. Veel inwoners van Hong Kong gingen vervolgens woedend de straat op, wat leidde tot historisch grote protesten. De destijds zeventienjarige Wong groeide als leider van een studentenactie uit tot het grote gezicht van alle onvrede onder de inwoners. Drie jaar later zet hij zich nog steeds in voor politieke hervorming in Hong Kong. Regisseur Joe Piscatella maakte een documentaire over zijn nog altijd voortdurende strijd.

Joshua: Teenager vs. Superpower kreeg begin dit jaar erg goede kritieken op het Sundance Film Festival, waarna Netflix de rechten kocht. De documentaire gaat 26 mei in première.