Eddie Marsan is Bob Dylan in Urban Myths

Overleden beroemdheden komen tot leven in Urban Myths. De komedie geeft een satirische draai aan beroemde broodjeaapverhalen.

In de afleveringen komen onder andere Michael Jackson, Marlon Brando, Elizabeth Taylor en Cary Grant voorbij. Jackson wordt geportretteerd door Joseph Fiennes en zijn casting deed vorig jaar een heleboel stof opwaaien, vanwege zijn afkomst en huidskleur. Urban Myths neemt op komische wijze een aantal van hun ‘misschien wel gebeurd, misschien niet gebeurd’-verhalen voor waar aan. Zo wordt in één van de afleveringen in vermeende road-trip van Michael Jackson, Marlon Brando (Brian Cox) en Elizabeth Taylor (Stockard Channing) gerecreëerd, een gebeurtenis waar Vanity Fair in 2011 een artikel over publiceerde. Daarnaast komen nog verhalen over onder andere Bob Dylan (Eddie Marsan uit Ray Donovan ) en Cary Grant (Ben Chaplin) voorbij. Iwan Rheon, ooit in Game of Thrones te zien als de sadistische Ramsey Bolton , geeft gestalte aan Adolf Hitler, terwijl Rupert Grint (Harry Potter) te zien is als ‘Hitler's friend’.