Jonathan Pryce speelt de paus in Netflix-film

Jonathan Pryce (Brazil, Taboo) geeft gestalte aan paus Franciscus in de nieuwe Netflix-film The Pope.

Bij de aanstelling van Franciscus in 2013, gingen er direct stemmen op om Pryce te casten in een eventuele biopic, omdat de acteur volgens veel mensen behoorlijk op hem lijkt. Die mening werd blijkbaar gedeeld door Netflix, want Pryce mag hem nu daadwerkelijk gaan spelen. Daarnaast zou Anthony Hopkins ( The Silence of the Lambs ) op het punt staat om te tekenen voor de rol van paus Benedictus, de voorganger van Franciscus. The Pope wordt geregisseerd door Fernando Meirelles, de maker van het bejubelde Braziliaanse drama City of God uit 2002. Het scenario werd geschreven door Anthony McCarten. De scenarist pende eerder The Theory of Everything (Eddie Redmayne won een Oscar voor zijn rol als Stephen Hawking) en het aankomende Darkest Hour met Gary Oldman als Winston Churchill.