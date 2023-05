Jon Seda keert terug naar Chicago P.D.

Nu NBC een einde heeft gemaakt aan Chicago Justice wordt acteur Jon Seda weer een vast castlid van Chicago P.D.

Seda gaf in Chicago P.D. drie seizoenen lang gestalte aan agent Antonio Dawson, waarna zijn personage tijdens het vierde seizoen overstapte naar de spin-off Chicago Justice. Nu die advocatenserie al na één seizoen is stopgezet, mag de acteur zich weer bij de cast van zijn oude politieserie voegen. Het is nog niet bekend hoe zijn personage terug in de serie wordt geschreven, aangezien Dawson als alleenstaande vader destijds het politiewerk verruilde voor een rustiger baantje bij het OM. Seda begon ooit als gastrolspeler in de eerste Chicago-serie Chicago Fire. Daarna kregen hij en Jason Beghe de hoofdrollen in de spin-off Chicago P.D., dat onlangs na vier seizoenen afscheid nam van Sophia Bush.