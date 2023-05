Jon Hamm wordt een engel in Good Omens

Jon Hamm (Mad Men) zal in de serie Good Omens gestalte geven aan aartsengel Gabriel.

Good Omens is een adaptatie van het gelijknamige boek van Neil Gaiman American Gods ) en Terry Pratchett (Colour of Magic) en speelt zich af op de vooravond van de apocalyps. Het verhaal volgt de kieskeurige engel Aziraphale (Michael Sheen) en de uitbundige demon Crowley (David Tennant), die helemaal niet zitten te wachten op de oorloog tussen goed en kwaad. Gabriel is als leider van de Engelen eigenlijk alles wat Aziraphale niet is; knap, lang, charismatisch en goed gekleed. Het personage had slechts een klein rolletje in het boek, maar zal straks een groter aandeel krijgen in de tv-versie. Gaiman wilde Gabriel namelijk al een grotere rol geven in het uiteindelijk nooit geschreven vervolg op het boek. Daarom zal hij dat idee nu alsnog verder uitwerken voor de tv-adaptatie.