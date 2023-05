Jon Favreau regisseert eerste aflevering Orville • Nieuws • 25-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Seth MacFarlane ( Family Guy ) strikte een bekende naam om de pilot van zijn nieuwe live-action serie Orville te regisseren. Iron Man -maker Jon Favreau is degene die plaats zal nemen achter de camera.

De titel verwijst naar een niet al te modern ruimteschip, waarmee MacFarlane als kapitein afreist naar nog onbekende plekken in het heelal. Scott Grimes ( American Dad ) speelt zijn piloot en Adrianne Palicki ( Friday Night Lights ) is te zien als zijn eerste officier. Andere bemanningsleden worden gespeeld door Peter Macon en J. Lee. Na het maken van de pilot, zal Favreau voor de resterende afleveringen aanblijven als consultant. Zender Fox heeft in totaal 13 afleveringen van de sciencefictionserie besteld. De productie van de pilot moet later dit jaar van start gaan. De serie zelf zal vervolgens in het voorjaar van 2017 op televisie debuteren.

Favreau begon ooit als acteur – zijn grote doorbraak was in Swingers met Vince Vaughn – en maakte in 2001 zijn regiedebuut met Made. Na het commerciële succes van de kerstfilm Elf , regisseerde hij onder meer de eerste twee Iron Man -films voor Marvel. Dit jaar had Favreau opnieuw een enorm commercieel succes met zijn live-action verfilming van Disney’s The Jungle Book , waarvoor momenteel ook een sequel in ontwikkeling is.