John Travolta in al zijn facetten: van 70-sekssymbool tot doodgriezelig botoxhoofd

John Travolta (1954) in al zijn facetten – van heet jaren 70-sekssymbool tot cultheld en doodgriezelig botoxhoofd.

Zijn personage Tony Manero, een jongen uit een achterbuurt die nachtenlang danst om de duistere werkelijkheid te vergeten, sprak tot de verbeelding van de jeugd uit het gouden disco-tijdperk. Het leverde de toen 23-jarige Travolta subiet een Oscarnominatie voor Beste Acteur op. In de slipstream van Fever volgde die rol in de succesvolste musical-film allertijden [2] Grease (1978), waarin Travolta zijn Tony Manero-personage – zij het met nét iets minder rafelig randje – voortzette in dat van Rydell High School-scholier Danny Zuko, type ruwe bolster blanke pit met brillcream-kuif en zwoele blik die verliefd wordt op een tuttige Australische maagd in persoon van de lieflijke Sandy (vertolkt door Olivia Newton-John). Het was de film Grease die een wereldwijde Travolta-manie ontketende, met alle merchandising van dien. Een nieuw fenomeen indertijd, dat de jaren 80-popcornjeugd massaal in Grease-T-shirs en -T-birds-jackies stak en onder scholieren een verzamelwoede van Grease-stickers en -buttons teweegbracht.

In Nederland werd zelfs een lied uitgebacht door Sandy (goeie artiestennaam in dit geval) met de titel: ‘Ik ben verliefd op John Travolta’. Na het kunstzinnigere [3] Blow Out van regisseur Brian De Palma (1981), over een geluidstechnicus van horrorfilms die per ongeluk een moord vastlegt, volgde wéér een dansfilm, [4] Staying Alive (Sylvester Stallone, 1983), waarin Travolta wederom in de huid kroop van Tony Manero die ditmaal een doorbraak probeert te forceren op Broadway. Daarna werd het een tijd vrij stil rond de acteur. Flop na flop volgde, met als uitzondering kassakraker Look Who’s Talking (1989) waarin hij te zien was naast beste zijn hartsvriendin Kirstie Alley. In 1994 kwam de redding in de vorm van Quentin Tarrantino ’s meesterlijke misdaadfilm [5] Pulp Fiction (1994). Travolta’s rol van de filosofische huurmoordenaar Vincent Vega, aangesteld om de echtgenote van zijn baas te beschermen (herinnert u zich nog de legendarsche ‘twist contest’, samen met Uma Thurman?) leverde hem een tweede Oscarnominatie voor Beste Acteur op. John Travolta was terug – en hoe! Intussen was de acteur getrouwd met actrice Kelly Preston. De ceremonie, die werd voltrokken door een Scientology-priester (Travolta is sinds 1975 een fervent aanhanger van de kerk), werd later ongeldig verklaard. Het stel kreeg twee kinderen Jett (1992) en Ella (2000). Voor [6] Primary Colors (1998), waarin Travolta gouverneur/presidentskandidaat Jack Stanton (magistraal geënt op Bill Clinton) neerzet, moest de acteur 15 kilo aankomen. Hoewel het Travolta in het nieuwe decennium workwise behoorlijk voor de wind ging, kreeg hij op persoonlijk vlak veel te verstouwen.

In 2009 verdronk zijn zoon Jett op 16-jarige leeftijd bij het familiehuis op de Bahama’s, zijn goede vriend Robin Williams (1951-2014) pleegde zelfmoord. En de acteur werd zichtbaar ouder – geen wonder hij is inmiddels zestig – en startte met haarstukjes, haarimplantaten, fillers en botox. Dat is met name goed te zien in de laatste twee biopics waarin hij optrad: [8] Life and Death of John Gotti (2017) over maffia-baas John Gotti (ook wel Teflon Don genoemd dus wat dat betreft wel passend) en [7] American Crime Story, waarin hij gestalte geeft aan O.J. Simpson-advocaat Robert Shapiro ‘What's happened to John Travolta's face?’ kopten verschillende tijdschriften na het optreden van de ster in de serie. ‘Onherkenbaar!’ noemden de bladen hem. ‘Travolta ziet eruit als een wassen pop van zichzelf die naast de verwarming achtergelaten is,’ twitterde iemand. En: ‘Waarom draagt Travolta Arnold Schwarzeneggers gezicht?’ Doodzonde.

