John Mulaney en Nick Kroll doen Broadway • Nieuws • 10-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Amerikaanse komieken John Mulaney en Nick Kroll spelen twee van hun populaire typetjes in de theatershow Oh, Hello Broadway.

Gil Faizon (Kroll) en George St. Geegland (Mulaney) zijn twee oude mannen uit Manhattan die nergens verstand van hebben, maar wel altijd hun mening verkondigen. Het duo was eerder te zien in Kroll Show op Comedy Central en mocht opdraven in de talkshows van Seth Meyers en Conan O’Brien. Kroll en Mulaney stonden als de typetjes een tijd lang te spelen voor uitverkochte zalen in New York en maakten daarna een landelijke tournee. De theatershow werd gefilmd voor Netflix. Van Mulaney is ook de stand-up comedyshow The Comeback Kid te zien bij de streamingdienst. Kroll werkt voor Netflix aan de animatieserie Big Mouth.

Oh, Hello Broadway is vanaf 13 juni te zien. Netflix wil naast stand-up comedy ook meer andersoortige theatershows aan gaan bieden.