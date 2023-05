John Lithgow is Winston Churchill in The Crown • Nieuws • 01-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Op 4 november debuteert het eerste seizoen van The Crown op Netflix. Een nieuwe trailer en featurette leggen de nadruk op acteur John Lithgow.

Lithgow maakte op tv al de meest uiteenlopende personages geloofwaardig, van naïef buitenaards wezen in 3rd Rock from the Sun tot angstaanjagende seriemoordenaar in Dexter. In The Crown geeft de 71-jarige acteur gestalte aan de Britse premier Winston Churchill. Churchill heeft weinig vertrouwen in het ambt van de piepjonge Queen Elizabeth II (Claire Foy), terwijl de koningin twijfelt of het staatshoofd op zijn oude leeftijd nog iets te bieden heeft. In de trailer zien we hoe de personages hun twijfels over elkaar uitspreken. In de featurette praten Lithgow en de makers van The Crown over zijn casting in de serie. Overigens krijgt Churchill binnenkort tevens een eigen speelfilm, waarin hij gespeeld wordt door Brian Cox, bekend van zijn rol als Hannibal Lecter in Manhunter.

The Crown werd bedacht en geschreven door Peter Morgan (The Queen), terwijl de regie in handen was van Stephen Daldry (The Hours, The Reader). Bekijk ook de uitgebreidere trailer voor de serie plus een andere blik achter de schermen