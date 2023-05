John Legend voor Netflix bezig met talentenjacht • Nieuws • 14-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Volgens de website Variety werkt Netflix met John Legend aan een muzikale talentenjacht.

De show gaat Rhyhtm & Flow heten en richt zich op aanstormend talent uit de hiphop, soul en R&B. Of Legend ook voor de camera een functie als presentator in zal gaan vullen is niet bekend. De plannen verkeren nog in een vroeg stadium en Netflix heeft nog niets officieel aangekondigd. Mocht er straks een compleet seizoen besteld worden, dan is Rhythm & Flow de allereerste talentenjacht in het aanbod van Netflix. Dat genre lijkt een logische stap voor de VOD-dienst, want op andere zenders zijn talentenjachten weer aan een flinke opmars bezig. Zo gaat in Amerika de nieuwe revival van American Idol naar ABC, terwijl Fox een compleet seizoen bestelde van de zangcompetitie The Four. Ondertussen krijgt The Voice op NBC straks gezelschap van een nieuwe talentenjacht genaamd The Stream.

Hoewel Netflix nog geen talentenjacht heeft, kwam het al wel met een eerste op competitie gerichte reality-show; het Wipeout-achtige Ultimate Beastmaster van Sylvester Stallone.