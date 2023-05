John Hawkes in beeld voor Amazon-komedie • Nieuws • 21-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Amazon heeft John Hawkes ( Deadwood ) op het oog voor The Legend of Master Legend. De acteur is in gesprek om de hoofdrol in de pilot voor de nieuwe komedie op zich te nemen.

De potentiële serie wordt gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Master Legend, een zelfbenoemde superheld (denk aan de film Kick-Ass ) die in 2008 nationale bekendheid verwierf, toen tijdschrift Rolling Stone een profiel aan hem wijdde. Als burgerwacht houdt hij – gehuld in een heus kostuum - naar eigen zeggen de straten veilig, gewapend met zijn eigen vechtstijl ‘ the way of the diamond spirit’ en zijn in elkaar geknutselde pieperschieter. Legend heeft zelfs een sidekick die luistert naar de naam Ace. Als Hawkes tekent voor de rol, zal hij in de pilot geregisseerd worden door James Ponsoldt ( The Spectacular Now ). Het script komt van Transparent -schrijvers Micah Fitzerman-Blue and Noah Harpster.

Hawkes timmert al heel lang aan de weg als karakteracteur en speelde onder meer rolletjes in From Dusk Till Dawn , The Perfect Storm en de filmversie van Miami Vice. Hij ontving een Oscarnominatie voor zijn rol naast Jennifer Lawrence in Winter's Bone en een Golden Globe-nominatie voor zijn rol naast Helen Hunt in The Sessions. Op televisie had hij vaste rollen in twee HBO-series; hij speelde de beste vriend en zakenpartner van Timothy Olyphant in Deadwood en de broer van Danny McBride in Eastbound & Down.

