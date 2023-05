John Cleese vat The Walking Dead samen in vier minuten

Vanavond gaat het zevende seizoen van The Walking Dead van start op Fox. John Cleese vat als opwarmertje de eerste zes seizoenen nog eens voor je samen.

Cleese is waarschijnlijk niet de eerste naam die in je opkomt, wanneer je denkt aan horror en zombies. De Britse komiek is vooral bekend van het legendarische sketchprogramma Monty Python’s Flying Circus en de klassieke sitcom Fawlty Towers. Tegenover The Mirror gaf Cleese echter te weten een enorme fan te zijn van The Walking Dead en in de terugblik praat hij dan ook als iemand met veel verstand van zaken. In vier minuten komen alle belangrijke gebeurtenissen uit de afgelopen zes jaar voorbij, van Rick Grimes (Andrew Lincoln) die in de pilot schuil zoekt onder een tank tot en met Negan (Jeffrey Dean Morgan) die in de zesde seizoensfinale een voor ons nog onbekend slachtoffer kennis laat maken met zijn honkbalknuppel. The Walking Dead is gebaseerd op de gelijknamige comic van Robert Kirkland. AMC verlengde de serie onlangs ook al met een achtste seizoen