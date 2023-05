John Cho krijgt hoofdrol in dramaserie van USA • Nieuws • 27-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

USA – de zender achter Suits en Mr. Robot – werkt aan een nieuwe dramaserie met acteur John Cho. Volgens Variety maakt Cho met het project – getiteld Connoisseur – daarnaast ook zijn debuut als producent.

Cho zal in Connoisseur gestalte geven aan Clay Park; een briljante oplichter, die rijke mensen in Amerika miljoenen laat betalen voor namaak wijn. Zijn oplichtingspraktijken dreigen hem echter in de problemen te brengen met zowel de FBI, als de georganiseerde misdaad. En ze brengen ook nog eens allerlei saillante details over het uiteenvallen van zijn familie in Korea aan het licht. Het idee voor de serie is afkomstig van Gary Lundy, die het verhaal samen met Ben Watkins uitwerkte tot scenario. Watkins bedacht eerder de Ron Perlman-serie Hand of God en werkte jarenlang aan Burn Notice.

John Cho’s grote doorbraak op televisie was als de scènestelende Chau Presley in het komische Off Centre , van de makers van American Pie. Daarna speelde hij nog in series als Flashforward en Go On. Verder behoren onder meer Harold and Kumar , American Beauty en de recente reeks Star Trek -films tot zijn credits. Overigens heeft USA al meer ervaring met oplichters; eerder speelde Matt Bomer er één op de zender in het succesvolle White Collar.