Joel en Ethan Coen bezig met westernserie

Joel en Ethan Coen gaan voor tv aan de slag met The Ballad of Buster Scruggs. De broers zullen de westernserie zelf schrijven en regisseren.

The Ballad of Buster Scruggs wordt gebaseerd op een volledig origineel idee van de Coens, die hun in 2010 gemaakte western True Grit baseerden op een boek. Misschien dat ook een gedeelte van Buster Scruggs straks de bioscoop bereikt, want productiehuis Annapurna liet in een persbericht weten dat ze een ‘integratie van bioscoop en televisie’ overwegen. De omvangrijke serie zal straks zes verhaallijnen door elkaar heen gaan weven. Het is niet de eerste keer dat de makers van The Big Leboswki en No Country for Old Men zich aan een televisie-project wagen. In 2011 werkten ze voor Fox aan het uiteindelijk nooit gemaakte HarveKarbo. De broers hebben momenteel ook een ‘executive producer’ credit voor Fargo op FX, dat werd geïnspireerd door hun gelijknamige film uit 1996, maar ze zijn verder niet betrokken bij de daadwerkelijke productie van die serie.