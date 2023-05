Jodie Whittaker is eerste vrouwelijke Doctor Who

De BBC heeft bekend gemaakt dat Jodie Whittaker de hoofdrol in Doctor Who overneemt van Peter Capaldi.

De omroep wachtte met de onthulling tot na de finale bij de mannen op Wimbledon, waar voormalig Doctor Who David Tennant toevallig aanwezig was. Tennant gaf eerder aan dat hij zijn Broadchurch-collega Olivia Colman graag in de rol zou zien, maar het is nu dus toch Jodie Whittaker geworden. Whittaker is overigens geen onbekende van Tennant en Colman, want ze was in Broadchurch drie seizoenen lang te zien als Beth Latimer, de moeder van de aan de start van het eerste seizoen vermoorde Danny Latimer. Verder behoren films als Venus en Attack The Block plus de serie Black Mirror tot haar credits. Achter de schermen bij Doctor Who wordt ze tevens herenigd met Broadchurch-bedenker Chris Chibnall, die de positie van showrunner voor het komende seizoen overneemt van Steven Moffat.