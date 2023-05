Jodie Foster regisseert Black Mirror-aflevering

Jodie Foster regisseert een aflevering voor het vierde seizoen van de Netflix-serie Black Mirror. De hoofdrol in haar aflevering is voor Rosemarie DeWitt.

Foster staat vooral bekend om haar rollen in films als Taxi Driver en The Silence of the Lambs , maar de actrice is ook al heel lang actief als regisseur. Begin jaren 90 maakte ze haar debuut met het intieme familiedrama Little Man Tate en eerder dit jaar regisseerde ze Julia Roberts en George Clooney in de thriller Money Monster. Voor televisie stond ze al achter de camera voor afleveringen van Orange Is the New Black en House of Cards , ook beide van Netflix. Over de rol van Rosemarie DeWitt is nog niets bekend. DeWitt speelde eerder mee in series als Standoff en United States of Tara. Eind dit jaar is ze te zien naast Ryan Gosling en Emma Stone in de filmmusical La La Land en volgend jaar duikt ze op in de Amazon-serie The Last Tycoon . Het vierde seizoen van Black Mirror gaat later dit jaar in productie en zal vervolgens in 2017 debuteren op Netflix.