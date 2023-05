Jimmy Kimmel op bezoek bij The Simpsons • Nieuws • 15-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Dit weekend gaat de 600ste aflevering van The Simpsons in première. Jimmy Kimmel bracht daarom tijdens een segment van zijn talkshow een bezoekje aan Springfield.

De Simpsons maakten ooit hun debuut in The Tracey Ullman Show en kregen in 1989 een eigen serie op televisie. De stemmencast van het gezin is al die jaren hetzelfde gebleven. Verder spreken ook Hank Azaria en Harry Shearer al sinds die vroege jaren belangrijke stemmen in. Shearer, die in de serie personages als Mr. Burns en Ned Flanders voor zijn rekening neemt, kondigde vorig jaar aan te stoppen met de show over de gele familie, maar liet zich uiteindelijk toch overhalen om terug te komen. In het korte filmpje is Kimmel echter alleen te horen met Dan Castellaneta, die in de sketch de stemmen verzorgt van vader Homer Simpson, opa Abe Simpson en lokale dronkenlap Barney Gumble.

The Simpsons is momenteel de langstlopende primetime tekenfilmserie. De show is net begonnen aan zijn 28ste seizoen. De 600ste aflevering wordt een Halloween-special, waarin wederom een aantal (horror)films geparodieerd worden. Showrunner Al Jean liet onlangs weten dat hij hoopt met de serie straks 30 seizoenen vol te kunnen maken.