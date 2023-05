Jimmy Kimmel blikt terug op Oscar-blunder

De Oscaruitreiking van afgelopen zondag eindigde op een hele curieuze manier. Gastheer Jimmy Kimmel blikt terug op wat er gebeurde.

De verwarring ontstond toen Faye Dunaway en Warren Beatty als slotakkoord de Oscar voor de beste film van het jaar moesten uitreiken. Beatty aarzelde al bij het oplezen van de titel en liet de kaart aan Dunaway zien, die vervolgens La La Land uitriep tot beste film. Pas tijdens de bedankwoordjes bleek dat Beatty de verkeerde envelop (namelijk die met Emma Stone als beste actrice voor La La Land) aangereikt had gekregen en dat Moonlight eigenlijk tot beste film uitgeroepen had moeten worden. Kimmel zat op dat moment naast Matt Damon in het publiek, klaar voor de grap om de avond mee af te sluiten, maar moest vervolgens plots terug het podium op om de boel te redden. De host vertelt dat hij van Damon, volgens hem nog altijd de grootste verliezer van de avond, te horen kreeg dat er iets fout was gegaan.