Jim Jefferies krijgt eigen latenightshow • 06-03-2017

De Australische komiek Jim Jefferies krijgt een wekelijkse latenightshow op tv. Comedy Central bestelt 10 afleveringen.

In zijn nieuwe show zal Jefferies over de hele wereld reizen, om overal de belangrijkste nieuwsverhalen te behandelen en de meest controversiële onderwerpen aan te snijden. ‘En hij gaat het hebben over president Trump, want daar is helaas geen ontkomen meer aan’, liet Comedy Central verder nog weten in een verklaring. Jefferies zal de nog titelloze serie zelf produceren, terwijl Jason Reich aan mag treden als schrijver en showrunner. Reich werkte onlangs nog als schrijver voor de satirische latenightshow Full Frontal with Samantha Bee op TBS en keert met deze nieuwe klus terug naar Comedy Central, waar hij ooit als schrijver actief was voor The Daily Show with Jon Stewart.

Wekelijkse latenightshows worden steeds populairder. Het eerdergenoemde Full Frontal with Samantha Bee is een enorm succes voor TBS en op HBO kreeg Real Time with Bill Maher gezelschap van Last Week Tonight met John Oliver. Ook de dagelijkse latenightshow van Chelsea Handler op Netflix wordt binnenkort een wekelijkse.

Jim Jefferies kwam onlangs in het nieuws toen hij te gast was bij Real Time with Bill Maher en een fragment waarin hij uithaalde naar Trump-supporter Piers Morgan viral ging. De komiek is net klaar met zijn internationale The Unusual Punishment -toer en twee van zijn vorige specials ( Bare en Freedumb ) zijn in Nederland te bekijken op Netflix.