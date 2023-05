Jim Broadbent onthult Game of Thrones-rol • Nieuws • 09-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vorig jaar werd Jim Broadbent toegevoegd aan de cast van het nieuwe seizoen van Game of Thrones. Tegenover de website ScreenCrush liet hij alvast wat los over zijn personage.

Broadbent gaf de naam van het personage niet vrij, maar aan zijn omschrijving te zien lijkt het te gaan om Maester Marwyn. 'Ik speel een maester, of eigenlijk een archmaester. Een soort oude professor. Ik zit in vijf afleveringen, waarbij ik in elke aflevering ten minste één grote scène heb.' Broadbent schoot die scènes samen met John Bradley, die in de serie gestalte geeft aan Samwell Tarly, en daardoor vermoeden fans die de boeken al gelezen hebben dat het gaat om de rol van Marwyn. *SPOILERS* Aan het einde van het zesde seizoen was namelijk te zien hoe Sam arriveert in de Citadel, waar hij opgeleid gaat worden tot maester. In de boeken was al te lezen hoe hij daar kennismaakt met Maester Marwyn, die vervolgens zelf op zoek gaat naar Daenerys, wanneer Sam hem vertelt over het bestaan van haar draken en de White Walkers.

Het zevende seizoen van Game of Thrones bestaat uit 7 afleveringen, waarna de serie met een achtste seizoen van 6 afleveringen zal worden afgesloten. Acteur Liam Cunningham (Davos in de serie) verklapte onlangs dat het zevende seizoen in juli moet debuteren op HBO, hoewel de zender zelf nog niets heeft bevestigd.

