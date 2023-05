Jim Broadbent krijgt rol in Game of Thrones S7 • Nieuws • 02-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Entertainment Weekly maakte de eerste gastrolspeler voor het aankomende seizoen van Game of Thrones bekend. Harry Potter -acteur Jim Broadbent is gecast in de zevende reeks van de succesvolle HBO-serie.

HBO wilde nog geen details over het personage vrijgeven, maar kon Entertainment Weekly wel vertellen dat de rol van Broadbent ‘significant’ zal zijn. De betaalzender deed vorig jaar al even geheimzinnig over het optreden van Ian McShane in het zesde seizoen. De gastrol van de Deadwood -acteur bleek zich uiteindelijk tot slechts 1 aflevering te beperken, maar zijn karakter was wel een belangrijke schakel in het terugbrengen van het fan favorite personage The Hound. Het zesde seizoen van Game of Thrones werd onlangs genomineerd voor 23 Emmy’s . De opnamen voor het zevende seizoen – dat bestaat uit 7 afleveringen , in plaats van de gebruikelijke 10 – vinden plaats in Noord-Ierland, Spanje en IJsland.

Jim Broadbent won ooit een Oscar voor zijn bijrol naast Judi Dench in Iris. Verder speelde hij in films als Gangs of New York , Hot Fuzz en The Iron Lady. Binnenkort maakt hij in de bioscoop opnieuw zijn opwachting als de vader van Renée Zellweger in Bridget Jones's Baby. Broadbent is niet de eerste Harry Potter -acteur – hij gaf in de filmserie gestalte aan Horace Slughorn – die een rol krijgt in Game of Thrones ; eerder gingen onder meer Natalia Tena (Osha), David Bradley (Walder Frey) en Ciarán Hinds (Mance Rayder) hem voor. Lees ook ons interview met Game of Thrones -vertaler David Peterson.