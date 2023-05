Jerry Seinfeld sluit deal met Netflix • Nieuws • 18-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Comedians in Cars Getting Coffee komt naar Netflix. Bedenker Jerry Seinfeld sluit een grote deal met de streamingdienst.

De webserie is momenteel te zien bij Crackle, de streamingdienst van Sony. Het negende seizoen – met gasten als Christoph Waltz en Kristen Wiig – ging daar eerder deze maand in première, maar de daaropvolgende reeks verschijnt eind dit jaar exclusief op Netflix. Volgens Deadline zal het volgende seizoen 24 afleveringen bevatten. Tegelijk met de première van de nieuwe afleveringen, zullen ook alle voorgaande seizoenen verhuizen van Crackle naar Netflix. De overdracht van de serie, waarin Seinfeld telkens met een collega in één van zijn klassieke auto’s stapt om ergens een kop koffie te drinken en verhalen uit te wisselen, is onderdeel van een grotere productiedeal die de komiek heeft gesloten met Netflix. Naast nieuwe afleveringen van zijn webserie zal hij er tevens twee stand-up specials en verschillende andere komische series gaan maken.