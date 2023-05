Jerry Seinfeld rijdt rond met Christoph Waltz • Nieuws • 23-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

In januari gaat Jerry Seinfeld weer koffie drinken met komieken. Een eerste trailer laat verder zien dat ook Christoph Waltz te gast is.

Comedians in Cars Getting Coffee is in 2017 toe aan alweer het negende seizoen. In deze nieuwe reeks mogen onder andere Lewis Black (Root of All Evil), Norm Macdonald (The Norm Show), Kristen Wiig (Saturday Night Live), Bob Einstein (Super Dave) en Cedric The Entertainer (The Steve Harvey Show) bij Seinfeld plaatsnemen op de bijrijdersstoel. Waltz is de enige non-komiek, hoewel de tweevoudig Oscarwinnaar voor Inglourious Basterds en Django Unchained wel een komische rol speelde in Horrible Bosses 2. Volgend jaar is hij te zien naast Alicia Vikander in Tulip Fever, een film die zich afspeelt in het Amsterdam van de 17e eeuw. De teller van het aantal afleveringen van Comedians in Cars Getting Coffee staat momenteel op 54. Ook president Obama was ooit te gast.