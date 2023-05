Jerry Bruckheimer maakt Enemy of the State-serie

ABC geeft groen licht aan een pilot-aflevering van Enemy of the State. De thrillerserie moet dienen als vervolg op de gelijknamige film uit 1998.

In de originele film opende de NSA een klopjacht op een nietsvermoedende advocaat (Will Smith), nadat deze zonder het te weten zeer belastend bewijsmateriaal in het bezit kreeg. De advocaat werd uiteindelijk geholpen door een ex-werknemer van de veiligheidsdienst (Gene Hackman). Het vervolg speelt zich twintig jaar na de gebeurtenissen in de film af en volgt drie compleet nieuwe personages; een NSA-spion die geheime documenten lekt, plus een FBI-agent en een advocate, die samenwerken om een globale samenzwering tegen te houden. De serie heeft achter de schermen nog wel een rechtstreekse connectie met de film, in de vorm van producent Jerry Bruckheimer, bekend van de CSI-series en momenteel betrokken bij Lucifer op Fox. Bruckheimer heeft scenarist Morgan Davis Foehl, bekend van de Michael Mann-film Blackhat, aangesteld om de pilot op papier te zetten.