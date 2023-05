Jeremy Piven krijgt rol in Wisdom of the Crowd

Jeremy Piven tekent voor de hoofdrol in de dramaserie Wisdom of the Crowd. Zender CBS bestelt alvast een proefaflevering.

Wisdom of the Crowd is , net als ook Homeland , een Amerikaanse versie van een serie die afkomstig is uit Israël. Piven zal gestalte geven aan Jeffrey Tanner, een technisch genie die werkt vanuit de overtuiging dat een miljoen reguliere mensen meer weten dan een klein aantal experts. Vanuit die filosofie zet hij een gloednieuw crowd-sourcing netwerk op, waarmee misdadigers effectiever kunnen worden opgespoord. Tegelijkertijd hoopt hij dat zijn revolutionaire idee bijdraagt aan het oplossen van de moord op zijn dochter. CBS wil Piven heel graag hebben voor een nieuwe serie en de zender zou hem naar verluidt dan ook meerdere pilots hebben aangeboden. De Amerikaanse acteur is momenteel te zien in het Britse drama Mr. Selfridge. Daarnaast is hij vooral bekend als Ari Gold in de HBO-serie Entourage. Die laatste rol leverde hem in totaal drie Emmy’s op. In 2015 was hij nogmaals te zien als Gold in de filmversie van Entourage.