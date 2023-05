Jennifer Morrison verlaat Once Upon a Time • Nieuws • 09-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Mocht Once Upon a Time een zevende seizoen krijgen, dan zal Jennifer Morrison geen deel meer uitmaken van de vaste cast.

De actrice was vanaf het begin betrokken bij de sprookjesseries, waarin ze zes jaar lang gestalte gaf aan Emma Swan. Op social media liet ze weten dat haar contract na het zesde seizoen (volgende week wordt in Amerika de finale uitgezonden) afloopt en dat ze toe is aan iets nieuws. Wel heeft ze toegezegd om straks na de finale van het zesde seizoen nog aan een laatste aflevering mee te werken. Once Upon a Time is weliswaar nog steeds niet officieel door ABC verlengd met een zevende seizoen, maar men verwacht dat dit op korte termijn gebeurt. Ook de contracten van Lana Parrilla, Robert Carlyle en Colin O’Donoghue lopen af, maar volgens Deadline staan zij wel op het punt om te verlengen.

Once Upon a Time speelt zich af in een vervloekt stadje waar sprookjesfiguren gevangen zitten. De eerste vijf seizoenen van de serie zijn momenteel te bekijken op Netflix.